РИАМО - 15 фев. Необходимо, чтобы с детьми-инвалидами работали профессиональные няни, но сегодня в России таких профессионалов очень мало, поэтому должна проводиться работа по подготовке и сертификации таких специалистов, говорится в сообщении регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области.

«Няня по уходу за детьми-инвалидами – важная профессия. Во многом именно от нее зависит дальнейшая судьба ребенка и качество его жизни. Ведь няня должна не просто ухаживать и присматривать за детьми, но и в случае необходимости оказать профессиональную помощь и участвовать в реабилитации», - сказал эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.

По его словам, сегодня в России профессиональных нянь по уходу за детьми-инвалидами очень мало.

«Профессиональные няни будут востребованы в образовательных учреждениях – инклюзивных и коррекционных детских садах, приютах, домах ребенка. Необходимо, чтобы с детьми-инвалидами работали обученные люди. Ведь нужно не просто знать, какие существуют виды детской инвалидности, как ухаживать за ребенком, но надо еще знать, например, элементы безопасной помощи ребенку, как с ним общаться, поскольку бывают очень большие проблемы коммуникации с детьми-инвалидами. Полагаю, что с появлением профессиональных нянь в образовательных учреждениях качество их работы значительно повысится», - отметил Лысенко.

Очень важно, что деятельность нянь будет подвержена государственному контролю, и с появлением такого стандарта профессиональные няни будут работать и в семьях, где есть маленькие дети с инвалидностью, добавил эксперт.

«Данная инициатива станет еще одной мерой по повышению уровня качества жизни детей-инвалидов», - подчеркнул Лысенко.

Профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» разработан Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. В его последней редакции предусмотрено, что няня должна уметь ухаживать и присматривать не только за обычными детьми, но и за детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Этот стандарт будет распространяться на всех нянь – как частных, так и тех, кто работает в государственных учреждениях – детских садах, больницах, приютах и домах ребенка. Няни должны будут уметь работать с детьми в возрасте от двух месяцев до восьми лет.

Няни смогут пройти обучение и получить соответствующий сертификат. Для частных нянь сертификация будет добровольной, для сотрудников госучреждений – обязательной.