РИАМО - 15 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, построенный по губернаторской программе, открылся в четверг в подмосковном Лосино-Петровском, его строительство обошлось почти в 140 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«15 февраля в Лосино-Петровском открылся первый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он построен в рамках программы «Спорт Подмосковья». Теперь жители Лосино-Петровского могут посещать такие секции, как плавание, аква-аэробика, бокс, легкая атлетика, художественная гимнастика и даже фитнес. Заниматься в них можно будет как на бесплатной, так и на платной основе», - отмечается в сообщении.

Бассейн нового комплекса оснащен современным оборудованием, в том числе и для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями. Это и пандусы, и специальный лифт для спортсменов-колясочников, а также подъемник для доступа и выхода из бассейна. В новом ФОКе созданы оптимальные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В штатном расписании спортивного комплекса предусмотрена услуга «Добрый час».

На открытии спорткомплекса присутствовал многократный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы по плаванию Дмитрий Волков.

«Этот объект с плавательным бассейном построен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, и это первый бассейн - в город пришла большая вода. На его реализацию было потрачено 137 миллионов рублей», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, программа по строительству 50 физкультурно-оздоровительных комплексов будет завершена в следующем году. Помимо этой программы, в Московской области на данный момент уже построены 104 объекта. Это современные спортивные комплексы с игровым залами, ледовыми площадками и плавательными бассейнами. В этом году планируется открыть еще 20 подобных ФОКов.