РИАМО - 15 фев. На сайте УЕФА обнародованы стартовые составы московского ФК «Спартак» и испанского «Атлетика», которые сыграют в четверг в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, сообщает РИА Новости.

«Спартак» примет «Атлетик» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 21:00.

«Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Артем Ребров (вратарь), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Фернандо, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Луис Адриано.

Луис Адриано будет единственным номинальным форвардом в стартовом составе «красно-белых», - говорится в сообщении.

В стартовом составе «Атлетика» выйдут Яго Эррерин (вратарь), Йерай Альварес, Андер Итурраспе, Иньяки Уильямс, Маркель Сусаета, Иньиго Лекуэ, Микель Рико, Оскар де Маркос, Ариц Адурис, Рауль Гарсия и Хавьер Эчеита.