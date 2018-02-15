РИАМО - 15 фев. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения грунта при ведении строительных работ у здания Политехнического музея в центре Москвы, в ходе которого один человек погиб и еще один пострадал, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 15 февраля 2018 года при выполнении строительных работ в подвальном помещении Политехнического музея, расположенного в центре Москвы, произошло обрушение грунта, в результате чего один рабочий погиб, второй доставлен в медицинское учреждение города.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.