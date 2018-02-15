РИАМО - 15 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала законопроект об ужесточении наказания за педофилию, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

«Мы много раз заявляли о том, что педофилов нужно сажать пожизненно! Наконец-то законодатель нас услышал. По данным прокуратуры Московской области, число преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в прошлом году выросло более чем на 14%. Большинство педофилов, выходя на свободу, совершают преступления повторно. Наверное, мы не сможем на 100% уберечь наших детей от насилия, но обезопасить их хотя бы от рецидивистов мы должны», - сказала Мишонова.

Согласно законопроекту, впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство. Более серьезное наказание предусмотрено в том случае, если преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками, а также работниками школ, детских кружков и спортивных секций.

Также предлагается рассматривать как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографии среди детей в интернете и ввести отдельную ответственность за развращение детей в Сети.

Законопроект позволит приостанавливать срок давности по невыявленным преступлениям до совершеннолетия ребенка.