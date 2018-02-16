РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. Детская школа искусств подмосковных Котельников в пятницу проведет вечер памяти одного из создателей учреждения, профессора Валентина Андреева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

Андреева причисляют к ведущим представителям современной русской фортепианной школы. Мероприятие в его честь проводится в заведении ежегодно.

«Шестнадцатого февраля в детской школе искусств состоится вечер памяти заслуженного работника культуры России, профессора Валентина Андреева, чье имя носит школа. Приглашаем всех любителей классической музыки на концерт», – говорится в сообщении.

Вход на вечер будет бесплатным. Начало в 18:00. Детская школа искусств располагается по адресу: микрорайон Силикат, дом №2.