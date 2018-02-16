РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Котельниках в пятницу откроется библиотека в торговом центре «Мега Белая Дача», говорится в сообщении внешней пресс-службы торговых центров МЕГА.

«В 2018 году гости ТЦ «Мега Белая Дача» смогут насладиться не только шоппингом и развлечениями, но и провести время в компании любимых книг. При поддержке МБУК «Централизованная библиотечная система» Котельников 16 февраля на территории торгового центра появится первая в истории МЕГИ библиотека», – говорится в сообщении.

В церемонии открытия примут участие представители администрации Московской области, актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Петров, кинорежиссер Каринэ Фолиянц. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, викторинах, лекциях.

Для гостей библиотеки оборудуют мобильный пункт выдачи книг, зону буккроссинга и уютный читальный зал. Желающие при прочтении могут использовать как собственные гаджеты, так и электронные девайсы библиотеки.

Читательский билет, полученный в новом заведении, также будет действовать в библиотеке городского округа Котельники. Выбранные книги можно будет читать не только на территории библиотеки ТЦ, но и дома.