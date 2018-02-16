РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Жители Подольска смогут приобрести подарки ручной работы и изделия народных промыслов на масленичной ярмарке, которая начнет работать с пятницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске с 16 по 18 февраля пройдет масленичная ярмарка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 19. Покупателям предложат товары из разных городов России – Москвы, Рязани, Иваново, Тулы, Владимира и многих других. В ярких торговых рядах можно будет купить сувениры, подарки ручной работы, изделия традиционных народных промыслов, выпечку, хлебобулочные изделия и так далее», – говорится в сообщении.

В пятницу в 14:00 выступит фольклорная группа «Конокорд», а 18 февраля в 13:00 состоится традиционный обряд сожжения чучела Масленицы. Помимо этого, гостей ярмарки будут угощать блинами с различными начинками, пряниками, сладостями, баранками, калачами и чаем.