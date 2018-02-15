РИАМО - 15 фев. Избирательная комиссия Московской области поставила задачу организовать повсеместное информирование избирателей о предстоящих президентских выборах, лично обратившись к каждому избирателю, сообщила в четверг председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В четверг Коновалова лично организовала проверку в части реализации проекта Центральной избирательной комиссии России «Мобильный избиратель» в подмосковном Красногорске. В рамках проекта члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками МФЦ обходили квартиры и информировали жителей Красногорска, что 18 марта текущего года состоятся выборы президента РФ. Впервые участковые комиссии организовывают широкое информирование избирателей.

«Одна из задач, которые в рамках законодательства выполняют участковые избирательные комиссии - информирование избирателей. Задача для каждого члена УИК в рамках данного проекта - дойти до каждого избирателя», - сказала Коновалова.

Она пояснила, что члены УИКов в доступной форме рассказывают жителям Красногорска, на каком избирательном участке и в какое время они могут проголосовать 18 марта.

«В случае, если в день выборов избиратель будет находиться не по месту регистрации, он может проголосовать на другом избирательном участке, но для этого нужно заранее написать заявление, обратившись с ним либо в ТИК, либо в МФЦ, либо с помощью портала госуслуг», - подчеркнула Коновалова.

Она пояснила, что на выборах президента РФ открепительные не будут использоваться. Вместо них реализуется проект «Мобильный избиратель». Подача заявлений идет с 31 января в МФЦ, на портале госуслуг и в ТИКах. С 25 февраля можно будет подать заявление и в УИКах.

«Для избирателей, которые не смогут по состоянию здоровья прийти на избирательный участок, такое голосование будет организовано на дому», - прокомментировала Коновалова.

Все вопросы, связанные с выборами, можно задать по телефону горячей линии, организованной ЦИК: 8-800-707-2018.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.