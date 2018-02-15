РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. В поселке Нахабино городского округа Красногорск в четверг прошла акция в память о жертвах авиакатастрофы Ан-148, произошедшей 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В акции приняли участие православные добровольцы, участники творческих коллективов культурных центров округа Красногорск. Все вместе они зажгли 71 свечу – по числу погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе, и выставили их в форме креста.

«Мы не знали этих людей, но скорбим по ним и соболезнуем их близким. Нельзя оставаться безучастными к такому горю», – сказал доброволец патриаршего движения «Православный доброволец» Андрей Сполитак.

Он пояснил, что акция прошла по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, семьям погибших в авиакатастрофе будет выплачено по 1 миллиону рублей.