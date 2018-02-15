РИАМО - 15 фев. Автомобиль наехал на пешехода на улице Покровка в центре Москвы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«По предварительной информации, около 19:45 в районе дома №40 на улице Покровка автомобиль наехал на пешехода. В результате ДТП один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что автоледи на машине Nissan на Покровке выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.