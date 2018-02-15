РИАМО - 15 фев. Программу стажировок правительства Москвы, выпускниками которой с 2011 года стали уже 540 человек, отметили специальной премией на конкурсе «Лучшие практики наставничества», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Правительство Москвы запустило программу в 2011 году. За семь лет ее выпускниками стали 540 человек. Из них 76% принимают активное участие в жизни столицы: они работают в парке «Зарядье», спорткомплексе «Лужники», на ВДНХ, Московском центральном кольце, а также в центрах госуслуг «Мои документы» и других крупных организациях.

«Программа стажировок «Москва моими глазами» за наставничество в госуправлении получила специальную премию на первом всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества». Премии вручили в павильоне №75 ВДНХ в рамках первого всероссийского форума «Наставник-2018» — он проходил с 13 по 15 февраля. В нем участвовали наставники на предприятиях, представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций и многие другие», - говорится в сообщении.

На конкурсе определили победителей в пяти номинациях: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Дети учат детей». Были и две персональные номинации — Гран-при «Наставник года» и «Руководитель».