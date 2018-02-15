РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Разработанные по новой концепции учебники обществознания поступят в школы страны в конце 2019 года, сообщил в четверг научный руководитель института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В четверг в школе №27 городского округа Люберцы прошла встреча с родителями и педагогами Люберец. Темой обсуждения стала новая концепция школьного учебника по истории и обществознанию. В дискуссии приняли участие Чубарьян, сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Александр Лысенко и глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Учебники по истории уже созданы по новой концепции. Разработан культурно-исторический стандарт единой концепции учебника, утвержденный нашим президентом. Сейчас готовятся новые учебники по обществознанию. В школы они поступят, думаю, к концу 2019 года», – сказал Чубарьян.

Он добавил, что ранее было много разных учебников по истории и обществознанию. Они отличались большим разнообразием оценок и фактов, что создавало трудности для преподавателей. По словам Чубарьяна, новая концепция учебников – навигатор, который собирает минимум положений, фактов и событий, которые должны быть в каждом учебнике.

«Мне было сегодня интересно донести до общественности, что мы будем делать дальше. Как будут совершенствоваться учебники, какие материалы будут для учителей», – заключил Чубарьян.