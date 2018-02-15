РИАМО - 15 фев. В подмосковных Химках в ходе прокурорской проверки выявили нарушения в работе ООО «Земинжконсалт» при строительстве жилого комплекса, по материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Химкинская городская прокуратура провела проверку соблюдения на поднадзорной территории законодательства в сфере долевого строительства жилья. В ходе проверочных мероприятий нарушения закона выявлены в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Земинжконсалт», осуществляющего строительство жилого комплекса в городском округе Химки.

«Проверка показала, что один из руководителей организации, не исполнив обязательства по ряду заключенных договоров участия граждан в долевом строительстве, потратил полученные денежные средства на сумму более миллиона рублей на иные цели. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - отмечается в сообщении.

Также было установлено, что строительная организация не разместила в сети интернет информацию о внесении изменений в проектную документацию. В связи с этим в отношении ООО «Земинжконсалт» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.28. КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости). Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Руководителю организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Химкинская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.