РИАМО - 15 фев. Сотрудники МЧС России совместно с социальными работниками провели рейд по многодетным и неблагополучным семьям в подмосковном Реутове и микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, они проверили состояние электропроводки и печей и раздали памятки о пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В рамках Года культуры безопасности сотрудники отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области совместно с представителями отделов опеки и попечительства министерства образования Московской области по Реутову и Железнодорожному, а также работниками комплексного центра социального обслуживания населения провели рейд по многодетным и неблагополучным семьям. Особое внимание было обращено на состояние печей, дымоходов, электрооборудования и электропроводки, а также на недостаточный контроль со стороны родителей за детьми. С ними были проведены инструктажи по пожарной безопасности и вручены памятки», - говорится в сообщении.

Профилактические мероприятия проводятся в рамках профилактической операции «Безопасное жилье» для недопущения возгораний, причиной которых может быть детская шалость. Когда малыш остается один, нельзя быть уверенным в том, что он не решится поиграть с коробкой спичек, поджечь бумагу в игрушечной печке, не попытается по примеру родителей включить в электросеть плитку, чайник или другой электронагревательный прибор, не устроит костер, который он когда-то видел в лесу или в поле.

«Дети, обделенные родительским вниманием и оставленные без присмотра, могут невольно стать виновниками пожаров, а порой и их жертвами. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязанность каждого взрослого – пресекать игры с огнем, разъяснять детям их опасность. Объясняйте детям, что во время пожара необходимо немедленно покинуть помещение, а затем сообщить в службу спасения по телефонам «01», «112» или взрослым», - заключается в сообщении.