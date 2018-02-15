РИАМО – 15 фев. Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова не согласилась с идеей Минфина России при дальнейшем развитии программы маткапитала предоставлять такую поддержку только малоимущим семьям, поскольку считает, что в материнском капитале нуждаются все семьи.

Ранее министерство финансов РФ предложило сделать маткапитал адресным и выплачивать исключительно малоимущим семьям.

«Материнский капитал должны выдавать всем, кто родил двух и более детей. Цель этого социального пособия — поддержка демографии. Поэтому вводить адресность в данном случае не надо. Маткапитал, как показала практика, хорошо решает демографические проблемы. Молодые семьи рассчитывают на это пособие», - сказала Голикова в интервью Радио «Комсомольская правда».

Голикова также напомнила, что по итогам 2017 года рождаемость в России снизилась на 10,7%.