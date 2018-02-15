РИАМО - 15 фев. На фестивале «Первозданная Россия» пройдут День Русского географического общества и День телеканала «Живая планета», гостей ждут кинопоказы, интереснейшие лекции и викторины, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.

«17 февраля в День РГО гостей ЦДХ ожидает множество интересных встреч, кинопоказов и лекций, которые продлятся до самого вечера. Все желающие смогут посмотреть фильмы, созданные при поддержке РГО. Среди них – кинолента «Жизнь с бактериями» и документальный фильм «Арктика. Зазеркалье», рассказывающий об уникальном и богатом подводном мире Севера, а также уникальные фильмы авторской кинопрограммы фестиваля «Первозданная Россия» «Разумный кинематограф», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудник Института астрономии РАН, член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Владислав Леонов расскажет об одном из самых необычных и прекрасных явлений на Земле – полярном сиянии. Фотограф-исследователь Александр Лыскин раскроет секреты построения кадра и расскажет о своих увлекательных экспедициях по России.

Гостей Дня РГО ждет лекция реставратора, водолаза Центра подводных исследований общества Романа Прохорова «Подводная археология – поиски, изучение и сохранение объектов археологического наследия». Исследователь поделится историями о добытых артефактах и тонкостями подводных археологических работ.

Гости мероприятия смогут принять участие в географической викторине и выиграть памятные призы.

«18 февраля - день телеканала «Живая планета». На главной сцене фестиваля популярные ведущие телеканала расскажут о своих проектах, поделятся интересными историями со съемок. В этот день вся кинопрограмма фестиваля «Первозданная Россия», которая будет показана в киноконцертном зале ЦДХ, будет состоять из фильмов «Живой планеты», добавляется в сообщении.

Александр Кузнецов, автор сценария фильма «Разыскивается филин» расскажет о съемках уникального фильма телеканала. Съемочная группа провела в тайге в Приморском крае, в нескольких сотнях километрах на север от Владивостока, 40 дней, чтобы снять редкие кадры. Ей впервые удалось запечатлеть, как рыбный филин воспитывает птенцов и охотится на рыбу.

Дмитрий Голубев, ведущий программы «Звериный репортер» составит на главной сцене фестиваля «Звериный хит-парад». Александр Хабургаев, ведущий проекта «Хабургаев в натуре» и «Природоведение» проведет открытый урок для посетителей фестиваля «Первозданная Россия».

О том, как телеканал снимал звезд кино и театра в условиях российской деревни в первом в России развлекательном реалити-шоу об экологических лайфхаках на каждый день, поведают Марина Антошина, автор проекта «Деревенские гастроли» и Илья Верин, его сценарист.