РИАМО - 15 фев. Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, это произошло, в том числе благодаря тому, что в Подмосковье выработан системный подход к проблеме капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» руководство федерального министерства строительства и ЖКХ отметило высокие достижения Московской области в развитии коммунального комплекса. В частности, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис сообщил, что Московская область входит в тройку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как масштаб программы, уровень собираемости взносов, выполнение годового плана.

«Высоких показателей исполнения программы капитального ремонта жилых домов удалось добиться благодаря системной работе, проводимой в Подмосковье. Так, в области в результате предварительного отбора сформирован реестр профессиональных подрядчиков – недобросовестные организации не допускаются к проведению работ. В 25% домов, включенных в программу, выполняется комплексный капитальный ремонт – на одном объекте проводятся несколько видов работ», - сказал Пестов.

Он добавил, что во многих случаях работы по капремонту были синхронизированы с благоустройством дворов и текущим ремонтом подъездов.

Всего в годовой цикл капремонта, который начался летом 2017 года и завершится весной 2018 года, включено более 3,1 тысячи многоквартирных домов, около 2,3 тысячи из них уже отремонтированы, в том числе порядка 600 домов – комплексно. В следующем годовом цикле планируется отремонтировать не менее 2,6 тысячи МКД.

Также в рамках форума на совместном стенде министерства строительства и ЖКХ России и ПАО «Ростелеком» состоялась презентация основных инфраструктурных проектов, реализованных в Подмосковье. В том числе там представлен проект создания Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) ЖКХ Московской области, а также передовой опыт региона по сотрудничеству с «Ростелекомом» в рамках государственно-частного партнерства при реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры– в частности, строительству и модернизации объектов водо- и теплоснабжения на территории Можайского района.