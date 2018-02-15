РИАМО - 15 фев. Главгосстройнадзор Московской области провел плановую проверку строительства двух жилых домов в подмосковных Мытищах, строительные работы ведутся согласно графику, завершение строительства планируется на третий квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит плановую проверку жилых домов (корпус №5 и корпус №8), которые возводятся юго-западнее деревни Болтино в городском округе Мытищи. В настоящее время на объекте ведутся монтажно-монолитные работы. Работы в графике», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь корпуса №5 переменной этажности (6-8) составляет 14664 квадратных метра. Дом рассчитан на 151 квартиру, среди которых 70 однокомнатных, 62 двухкомнатных, 19 трехкомнатных. Площадь квартир – 8295 квадратных метров.

Площадь корпуса №8 переменной этажности (6-8) составляет 16778 квадратных метров. Дом рассчитан на 183 квартиры, среди которых 82 однокомнатных, 72 двухкомнатных, 29 трехкомнатных. Площадь квартир – 10106 квадратных метров.

Проект благоустройства включает в себя установку детских игровых и спортивных комплексов, обустройство мест для отдыха.

Застройщиком домов выступает ООО «СФД». Плановое завершение строительства корпусов №5 и №8 - третий квартал 2018 года.