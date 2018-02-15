РИАМО - 15 фев. Госжилинспекция Московской области провела проверку управляющей компании «Квартал» из подмосковной Балашихи, согласно нормам действующего законодательства, выданное по итогам проверки предписание законно и должно быть выполнено, к такому решению пришел арбитражный суд, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Предписание Госжилинспекции Московской области управляющей компании «Квартал» из Балашихи соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. К такому выводу пришел областной Арбитражный суд, рассмотрев дело по заявлению УК. Предписание было выдано в пределах предоставленных надзорному органу полномочий и при наличии достаточных оснований. Порядок проведения проверки был соблюден, существенных нарушений не выявлено. Заявленные ООО «Квартал» требования решено оставить без удовлетворения», - отмечается в сообщении.

Предписание было выдано осенью 2017 года, когда жилищные инспекторы проверили обращение жителей дома №54 по улице Свердлова.

«Мы обнаружили гору нарушений. Подъезд был повсюду захламлен бытовыми вещами, штукатурка осыпалась, трубы отопления заржавели. УК никак не реагировала на действия жителей, которые на нескольких этажах самовольно установили металлические двери и присоединились к общедомовой системе электроснабжения. Да и сам «Квартал» заварил клапаны мусоропровода, не получив на это разрешения общего собрания собственников», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Привести все в порядок предписали за три месяца. Однако управляющая компания, не приступив к работе, обратилась в Арбитраж. Она не оспаривала факты выявленных нарушений, но считала, что не были соблюдены нормы жилищного законодательства. По версии УК, инспекция провела проверку в рамках государственного жилищного надзора, а это незаконно по отношению к лицензированным управляющим организациям.

«Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что в отношении ООО «Квартал» был осуществлен именно лицензионный контроль. И нарушены были лицензионные требования, одним из которых является исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом», - пояснил Соков.