РИАМО - 15 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника земельного участка в подмосковном округе Истра за невыполнение предписания, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В начале декабря 2017 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по выполнению ранее выданного предписания в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 33,8 гектара, расположенного в городском округе Истра.

«В результате проверки было установлено, что предписание Управления в установленный срок не выполнено. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. Обществом не выполнены обязательные мероприятия по устранению зарастания участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 30 гектаров», - говорится в сообщении.

Был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В конце января 2018 года решением мирового суда собственник привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.