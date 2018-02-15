РИАМО - 15 фев. В четверг министр образования Московской области Марина Захарова открыла в Химках слет участников конкурса «Педагог года Подмосковья - 2018», который предваряет ежегодное состязание учителей, говорится в сообщении пресс-службы областного Минобразования.

«Открыли слет министр образования Московской области Марина Захарова и главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец. За все время слета, который длится два дня, его участниками станут члены клуба «Педагог года Подмосковья», участники областного конкурса «Педагог года Подмосковья - 2018», победители и лауреаты разных лет конкурса, а также делегации учителей из Ростовской, Ленинградской и Саратовской областей», - уточняется в материале.

Гостей ждут более 45 открытых уроков и мастер-классов, около 500 педагогов смогут познакомиться с опытом лучших учителей Московской области и других регионов России. Местом проведения слета выбрали родину победителя прошлогоднего конкурса «Педагог года Подмосковья» - Григория Назарова, который преподает историю и обществознание в гимназии №9 Химок.

В первый день слета гости и конкурсанты приняли участие в мастер-классах и открытых уроках, которые для них провели лучшие педагоги Подмосковья, на конкретных примерах продемонстрировав новые возможности в региональном образовании. Особое внимание на слете уделяют молодым педагогам, ведь для них это возможность обменяться опытом и завести новые профессиональные знакомства. Сам конкурс «Педагог года Подмосковья - 2018» стартует 25 марта.

«Вчера в обращении губернатора Московской области прозвучали задачи, поставленные перед системой образования Подмосковья в этом году: это не только повышение квалификации учителей, строительство школ в рамках ликвидации второй смены, но это еще и две большие программы, которые открываются в этом году - ремонт муниципальных детских садов и школ», - сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Она отметила, что в регионе построили более 380 новых детсадов и 100 школ, но также остаются учреждения, которые требуют ремонта. Всего за три года предстоит отремонтировать более 200 зданий.

«Московская область должна быть регионом-лидером, потому что возможности у нас есть. Используя их, мы должны ставить большие задачи, ведь лидер – тот, кто работает на опережение. Мы должны думать о будущем наших учеников, чтобы их целью было не просто окончить школу и сдать экзамены, а осмысленное понимание того, чем бы они хотели заниматься в будущем, какую профессию для себя выбрать. Это наша общая и сложная задача, которую мы решим вместе», - заключила Захарова.