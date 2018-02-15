РИАМО – 15 фев. Обрушение грунта произошло у находящегося на реконструкции Политехнического музея в Москве, один человек погиб и еще один пострадал, сообщает ТАСС.
«По адресу: Новая площадь, дом 3/4, произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал», - сказал источник в экстренных службах города.
В настоящее время на месте ЧП дежурят автомобили скорой помощи.
По данному адресу находится Политехнический музей. С 2013 года здание находится на реконструкции.
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