РИАМО – 15 фев. Обрушение грунта произошло у находящегося на реконструкции Политехнического музея в Москве, один человек погиб и еще один пострадал, сообщает ТАСС.

«По адресу: Новая площадь, дом 3/4, произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал», - сказал источник в экстренных службах города.

В настоящее время на месте ЧП дежурят автомобили скорой помощи.

По данному адресу находится Политехнический музей. С 2013 года здание находится на реконструкции.

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