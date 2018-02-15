РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Общественная палата Подольска взяла под свой контроль вопрос о ремонте кровли в одном из ветхих домов поселка Быково, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Общественная палата подмосковного Подольска в четверг провела очередной прием граждан в помещении общественной палаты в администрации округа. В рамках мероприятия к общественникам обратилась жительница ветхого дома №2/5 на улице Школьной в поселке Быково, в котором в начале текущего года обвалился балкон. Она посетовала на протечку кровли в одной из комнат, а также сообщила об аварийном состоянии еще одного балкона. Женщина опасается, что и он может обрушиться.

«Общественная палата Подольска взяла данный вопрос под свой контроль. Завтра, 16 февраля, управляющая компания проведет обследование кровли данного дома для того, чтобы выяснить, где именно имеется протечка и какие необходимо принять меры для ее устранения. Думаю, что в ближайшее время протечка в комнате будет устранена. Помимо этого, УК оградит территорию под аварийным балконом для того, чтобы под ним не ходили люди», – сказала член общественной палаты округа Ольга Дорофеева.

Также жительница поинтересовалась и сроками расселения жителей данного ветхого дома.

«Общественная палата порекомендовала жительнице обратиться в соответствующий комитет администрации округа со всеми имеющимися документами для того, чтобы ей прояснили, когда планируется дальнейшее расселение данного дома. Мы запишем ее на прием и окажем максимальное содействие», – пояснила Дорофеева.

Всего в этот день к общественникам обратились три человека. Вопросы жителей касались сферы ЖКХ и социальной тематики. В частности, по одному из них они запишут жительницу к представителю уполномоченного по правам человека в городском округе Подольск и окажут содействие в консультации по вопросу получения социальных льгот, а также проследят, чтобы УК разместила график уборки в подъезде.