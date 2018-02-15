РИАМО - 15 фев. Руководитель Госадмтехнадзора посетила подмосковный Дмитров и проверила качество зимней уборки, отметив недочеты, которые нужно исправить.

Объезд начался в Яхроме, где было проверено содержание дворовой территорий многоквартирных дворов. На улице Большевистской специалисты обратили внимание на высокую колейность во дворах, причина которой – некачественная уборка снега.

«Хочу отметить, что к вопросу зимней уборки необходимо подходить более ответственно. Убранный с дороги снег засыпал лавочки, проходы и не вывозится, судя по всему, неделями, хотя по закону это должно быть сделано в течение пяти суток», - сказала Витушева.

Глава Госадмтехнадзора потребовала внести в протокол объезда все нарушения, и взять территориальному отделу на жесткий контроль их исполнение.

А вот в микрорайоне Левобережье зимняя уборка дворовых территорий проходит на более высоком уровне. Один осмотренных комиссией дворов благоустроен по программе губернатора в 2016 году.

«Я вижу, здесь проезды чистятся, а снег вывозится. Проведите работу с управляющими компаниями, необходимо также организовать зимнюю уборку во всех дворах города», - добавила глава надзорного ведомства.

Завершая осмотр Яхромы, Витушева посетила парк Лялина. История парка насчитывает более сотни лет: он появился здесь еще до революции и служил любимым местом отдыха местных рабочих в выходные дни. После революции парк был заброшен и был восстановлен лишь благодаря Губернаторской программе.

В процессе осмотра, Витушева отметила, что на площади в 7 гектаров проведена большая работа: опилено и вывезено большое количество сухостоя.

Завершая объезд, глава Госадмтехнадзора подчеркнула, что характерная для всех поселений Дмитровского района картина: более-менее убранный центр и практически оставшиеся без внимания уборочной техники окраины.

Она призвала власти района исправить ситуацию и проводить зимнюю уборку населенных пунктов более равномерно.