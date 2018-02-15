РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Пять учреждений дополнительного образования сферы культуры Подольска получили по пианино марки «Михаил Глинка» по госпрограмме, говорится в сообщении комитета по культуре и туризму администрации Подольска.

«Доставка музыкальных инструментов началась в декабре прошлого года (2017 года – ред.). 14 февраля пять пианино марки «Михаил Глинка» поступили в учреждения дополнительного образования сферы культуры горокруга Подольск. Теперь инструменты радуют педагогов и воспитанников МУДО «ДМШ№1», МУДО «ДМШ №2», МУДО «Львовская детская школа искусств», «МУДО «Федюковская детская школа искусств», МУДО «ШФИ «Моя Русь»», - говорится в сообщении.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в подмосковные детские школы искусств поставят 187 пианино.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, оснащение детских школ искусств качественными инструментами – важнейшая задача в деле воспитания будущих музыкантов.