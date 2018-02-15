РИАМО - 15 фев. Глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров по итогам отчета губернатора Московской области Андрея Воробьева заявил, что готов приложить усилия для реализации всех намеченных руководством области планов и проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований региона, депутатский корпус, политические и общественные деятели, представители предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Объем работы, проведенной за истекшие пять лет в Московской области не просто масштабен, он грандиозен. Конечно, всегда были и будут критики, они есть у каждого человека, и это неплохо, критические замечания помогают взглянуть на проблему со стороны, развиваться и двигаться дальше. Но то, что делает правительство Подмосковья во главе с губернатором региона – это просто прорыв. Практически всех направлений жизнедеятельности области коснулись колоссальные изменения. Это дороги, медицина, строительство школ и детских садов, закрытие и рекультивация полигонов и многое другое. Всего и не перечислить», - сказал глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров.

По данным пресс-службы, на территории Орехово-Зуевского района благодаря реализации областных программ на сегодняшний день капитально отремонтированы поликлиники в городах Ликино-Дулево и Дрезна, подходит к концу ремонт амбулатории в деревне Кабаново. При поддержке губернатора Московской области заканчивается проектирование новой школы на 550 мест на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулево, начинается проектирование пристройки к Куровской гимназии. В рамках реализации программы «Чистая вода» качественная питьевая вода пришла практически во все городские и сельские поселения муниципалитета.

В этом году объявляется аукцион на установку станции водоочистки в деревне Соболево. Пристальное внимание уделяется строительству и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.

Кроме этого, жители района активно поддерживают областные акции по воспроизведению лесов. На 2018 год нами районом выбрана площадка для «Леса Победы» - около деревни Давыдово, ставшая традиционной осенняя акция «Посади свое дерево» будет организована у деревни Юркино.

Отдельная большая тема – привлечение в регион инвестиций. На территории муниципального образования действуют два технопарка: один на базе Дулевского фарфорового завода и технопарк «Кабаново» на базе бывшей Орехово-Зуевской птицефабрики, где на сегодняшний день уже активно действуют 8 и 22 резидента соответственно.

Недавно во время международного агропромышленного молочного форума министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным было подписано соглашение с белорусской компанией, которая выпускает молочную продукцию под брендом «Милава», о строительстве на территории Орехово-Зуевского района завода по производству молочных продуктов. Общий объем поголовья дойного стада составит 6 тысяч коров.

«И такие примеры можно приводить бесконечно. Со своей стороны могу уверить, что мы приложим все усилия для реализации всех намеченных руководством области планов и проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан», - заключил Егоров.