РИАМО - 15 фев. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к очередной проверке строительства нового корпуса завода по производству декоративной бумаги (второй этап строительства), который возводится вблизи поселка Люторецкое в подмосковном Чехове, после ввода объекта в эксплуатацию появится более 80 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком выступает ООО «ШАТТДЕКОР». Объект строится на средства инвестора. Плановое завершение строительства объекта - второй квартал 2018 года.

«После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 80 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

На площади 14,2 тысяч квадратных метров планируется размещение производственных и складских площадей со встроенным блоком АБК, также в составе проекта строительство котельной и инженерных сетей, административно-бытовых зданий.

«В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, наружных стеновых панелей и полов. Возведение здания ведется в соответствии с графиком работ», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Он подчеркнул, что плановая проверка на объекте завершится 13 марта.