РИАМО - 15 фев. В Москве не более 35% арендодателей готовы сделать ремонт в квартире по просьбе съемщиков, и только в 40% квартир выполнен современный косметический ремонт, сообщается на сайте «ИНКОМ-Недвижимость».

«На столичном рынке найма класса «эконом» около 20% жилых площадей требуют косметического ремонта, 30% объектов обставлены устаревшей мебелью, а каждая десятая квартира находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время не более 35% арендодателей низкобюджетного жилья готовы проводить обновление своих объектов по просьбам квартирантов, в 2015-м такие собственники составляли 80% от общего числа», - говорится в сообщении.

В настоящее время современный косметический ремонт произведен не более чем в 40% экспонируемых объектов. Около 20% демократичного по цене предложения — квартиры, где требуется подновление. При этом подобные лоты сдаются внаем без дисконта, так как изначально занимают нишу наиболее низкобюджетного жилья.

Примерно 10% имеют весьма существенные недостатки и нуждаются в проведении серьезных отделочных работ — это могут быть как «вторичные», так и «первичные» квартиры, которые арендуются «под ремонт» либо в качестве обычного жилья, но с дисконтом от 10 до 40% от ставки найма. Оставшиеся 30% экономичного предложения имеют приемлемое для своей ценовой категории состояние.

«Исследование тенденций меблировки экспонируемых объектов на сегодняшнем рынке аренды экономкласса показало: небольшое численное преимущество — за лотами с современными предметами обстановки, их 36%; на жилплощади без мебели приходится 34% в составе предложения — причем больше одной второй немеблированных квартир расположены в новостройках; физически и морально устаревшие интерьеры — в 30% квартир рассматриваемой категории», - добавляется в сообщении.

Две трети лотов с ветхой обстановкой находятся в «хрущевках», остальные — в «сталинках» и «брежневках». В современных домах жилье, скорее, сдается без обстановки, нежели с устаревшим набором мебели.