РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Исполнительную дирекцию по связям с администрацией и общественными организациями создали в союзе промышленников и предпринимателей Балашихи, сообщил в четверг глава Балашихи Сергей Юров на собрании объединения.

По данным Балашихинского информагентства, собрание союза промышленников и предпринимателей Балашихи прошло в научно-исследовательском инженерном институте. В нем приняли участие около 150 человек: представители бизнес-сообщества и органов власти.

«В конце прошлого года (2017 года – ред.) на заседании союза промышленников и предпринимателей Балашихи мы договорись, что будем реформировать этот орган, чтобы более тесно наладить взаимодействие. Для этого была создана специальная исполнительная дирекция, чтобы в оперативном режиме была связь между бизнес-сообществом и администрацией», – сказал Юров.

Он добавил, что новый орган будет представлять интересы всего предпринимательского сообщества городского округа. По словам Юрова, администрация города совместно с объединением предпринимателей займется мобилизацией доходов, социальной работой, выявлением незаконно зарегистрированных предприятий.

В ходе собрания избрали нового председателя союза промышленников и предпринимателей Балашихи. Им стал директор 345 механического завода Рустам Гатауллин.

«Взаимодействие с властью – это работа по социально-экономическому развитию как городского округа, так и предприятий – остается нашей главной задачей. Я убежден, при поддержке наших трудовых коллективов и власти те задачи, которые сегодня стоят перед городским округом, будут решены», – сказал Гатауллин.

По сведениям агентства, в союз промышленников и предпринимателей Балашихи входит около 100 руководителей предприятий города. Объединение отстаивает законные интересы представителей бизнес-сообщества, регулирует вопросы социально-трудовых отношений, взаимодействует с органами власти и другими структурами.