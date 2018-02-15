РИАМО - 15 фев. Сотрудники Домодедовской таможни передали в четверг православной церкви пять старинных икон, изъятых при попытке незаконного перемещения через границу, передача икон была осуществлена во взаимодействии с министерством культуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Торжественное событие прошло в храме Николая Чудотворца в селе Лямцино в Домодедове. В праздник Сретения Господня иконы с непростой историей наконец-то обрели свой дом», - говорится в сообщении.

Две иконы сотрудники таможни обнаружили в багаже и ручной клади пассажиров, которые вылетали в европейские страны и везли реликвии как обычные сувениры. Еще три иконы пассажир из Мюнхена пытался ввезти в страну, спрятав среди вещей в чемодане.

«Эксперты определили, что иконы написаны в XVIII-XIX веках и являются культурными ценностями. По решению суда они были конфискованы, а сегодня обрели свое место в храме и стали доступны для верующих», - подчеркивается в сообщении.

Церковь Николая Чудотворца уже в третий раз принимает от таможни в дар святыни. В 2013 и 2014 годах таможенники передали две иконы и крест, которые заняли священное место в алтаре храма.

«К сожалению, в своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что для некоторых граждан церковные реликвии представляют только материальный интерес. Они в погоне за наживой забывают о духовной ценности икон. Поэтому для нас крайне важно, что результатом кропотливой работы таможни стало возвращение святынь в православный храм», - подчеркнул начальник Домодедовской таможни Александр Берзан.

Домодедовская таможня регулярно передает культурные ценности в музеи и храмы. Так в прошлом году были переданы штык-ножи XIX-XX века и ножи Джамбии в крупнейшие музеи Москвы.

В 2017 году сотрудники Домодедовской таможни пресекли более 70 попыток незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу. Было изъято 16 старинных икон.