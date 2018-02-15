РИАМО - 15 фев. В преддверии всероссийского старта в Музее Победы состоялся запуск акции #ЗОЯГЕРОЙ, на официальном сайте музея появились фотографии первых участников акции, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

По всей России акция, посвященная памяти Зои Космодемьянской и приуроченная к годовщине посмертного ей присвоения звания Героя Советского Союза указом президиума Верховного совета СССР от 16 февраля 1942 года, пройдет с 16 по 18 февраля 2018 года.

«Для участия в акции необходимо скачать фото Зои Космодемьянской по ссылкам - на сайте РВИО или на сайте Музея Победы. Затем фото нужно выложить в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой», - говорится в сообщении.

В этом году памятная акция #ЗояГерой пройдет уже во второй раз.

Космодемьянская стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенной этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны. Музей Победы проводит акцию #ЗОЯГЕРОЙ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО).

В настоящее время Российским военно-историческим обществом ведется сбор средств для создания художественного фильма о Зое Космодемьянской, который будет снят на основе исторических документов и свидетельств очевидцев, переживших войну. Режиссер картины – Егор Кончаловский.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Будучи членом диверсионного отряда, 18-летняя девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.

В 2018 году исполнится 95 лет со дня рождения Космодемьянской.