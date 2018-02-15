РИАМО - 15 фев. Данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, упавшего в Подмосковье, приобщили к уголовному делу, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время следствие по делу находится в активной стадии: продолжается работа на месте крушения, следователи работают и в других городах, изымая документацию и допрашивая свидетелей, изъятая документация изучается, назначен комплекс судебных экспертиз. Только по результатам расследования будут достоверно установлены все обстоятельства трагедии, на основании чего следствие примет процессуальное решение.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям погибших в авиакатастрофе будет выплачено по 1 миллиону рублей. Столичные власти также выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.