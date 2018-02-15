РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 фев. Глава Балашихи Сергей Юров наградил членов ветеранских организаций округа в рамках празднования Дня памяти воинов-интернационалистов, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По сведениям агентства, мероприятие прошло в четверг в дивизии имени Феликса Дзержинского. Юров вручил восемь почетных грамот и благодарственных писем членам ветеранских организаций за плодотворный труд, высокие результаты в деле гражданско-патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения.

«Сегодня (15 февраля – ред.) значимая дата в истории нашего государства – мы чествуем тех, кто исполнял и продолжает исполнять свой служебный долг за пределами Отечества. Мне хочется сегодня всех поблагодарить и пожелать здоровья. Крепкого здоровья всем нам и мирного неба над головой», – сказал Юров.

Он отметил, что подвиг военнослужащих дивизии имени Дзержинского стал примером для подражания.

В памятном мероприятии участвовали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, председатель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев.

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года.