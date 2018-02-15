РИАМО - 15 фев. Строительство второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца в столице завершат в 2020 году, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил тендер с ограниченным участием на строительство второй очереди южного дублера проспекта, победитель которого будет определен 14 марта. Стоимость контракта составляет 5,423 миллиарда рублей, источник финансирования - бюджет Москвы», — говорится в сообщении.

Подрядчик должен будет завершить строительство через 800 с лишним дней с момента заключения контракта, ориентировочно в начале лета 2020 года. При этом в 2018 году лимит финансирования составит 2 миллиарда рублей, в 2019 году – 2,423 миллиарда рублей, а в 2020 году – 1 миллиард рублей.