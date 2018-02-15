РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В школе №27 подмосковных Люберец в четверг эксперты вместе с родителями и учителями обсуждают концепцию создания нового школьного учебника по истории, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в школе №27 городского округа Люберцы прошла встреча с родителями и педагогами Люберец. Темой обсуждения стала новая концепция школьного учебника по истории. В дискуссии приняли участие сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Александр Лысенко, научный руководитель института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Возникла необходимость в разработке концепции создания нового исторического учебника. Это очень важный вопрос – сохранить баланс, описать исторические факты и дать такую трактовку, которая не позволяет размывать смысл нашей истории», – сказал Лысенко.

Он добавил, что в конце 90-х годов существовало более 100 федеральных учебников по истории. Немного позже появились региональные. Лысенко отметил, что одни и те же исторические события описывались в них абсолютно по-разному.

«Сегодня история стала ареной политических баталий. Мы наблюдаем как те, кто хотят принизить роль России, очерняют нашу историю, производят исторические фальсификации. Сегодняшняя наша встреча с учителями и родителями очень важна. Сегодня мы говорим о том, как нужно воспитывать чувство патриотизма в наших школьниках, сделать так, чтобы история увлекала людей», – заключил Лысенко.

Он поблагодарил администрацию Люберец и школы №27 за помощь в проведении важной дискуссии.