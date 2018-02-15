РИАМО - 15 фев. Комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики поддержал на расширенном заседании изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, разработанные группой депутатов Государственной думы, по которым список получателей льгот по взносам за капитальный ремонт может расшириться, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как отметил председатель профильного комитета Игорь Коханый, в случае, если поправки будут приняты на федеральном уровне, субъекты страны будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт в ряде случаев.

«Речь идет о компенсации 50% этой платы 70-летним и 100% – 80-летним собственникам жилья, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров», - сказал Коханый.

Если же совместно с пожилыми людьми проживает инвалид I или II групп, то на сегодняшний день им льгота не положена. В том числе на урегулирования такой ситуации и направлен этот проект закона.

«Надо восстановить социальную справедливость в этом вопросе. Как только Госдума одобрит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, мы на региональном уровне расширим список получателей компенсации платы за капремонт домов», - подчеркнул депутат.

Он также уточнил, что финансирование расходов будет покрываться за счет средств федерального бюджета, которые будут передаваться регионам.