РИАМО - 15 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов почтил память россиян, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, а также пожелал выжившим в бою мирного неба над головой.

«Пятнадцатое февраля – день, когда мы вспоминаем о мужестве наших солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ваш подвиг всегда был и остается достойным, основанным на вере, благородстве и присяге. Сегодня мы чтим память погибших и желаем всем тем, кто прошел через испытания и тяжести, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой», - написал Брынцалов в своем Instagram.

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.