РИАМО - 15 фев. Мособлдума готова обеспечить законодательную базу, которая позволила органам государственной власти, территориальным органам федеральных органов власти, органам местного самоуправления эффективно исполнять свои полномочия, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг прошло расширенное заседание коллегии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. На мероприятии подвели итоги работы управления за 2017 год и поставлены задачи на текущий. В заседании принял участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Главная задача областной думы – обеспечить такую законодательную базу, которая бы позволила органам государственной власти, территориальным органам федеральных органов власти, органам местного самоуправления эффективно исполнять свои полномочия», – сказал Брынцалов.

По его словам, депутаты Мособлдумы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству, готовы выслушать предложения по законодательному решению возникающих в работе управления проблем.

«Наша общая задача – сформировать эффективно работающее правовое поле, учесть вопросы, которые возникают в правоприменительной практике, и обеспечить в регионе создание комфортной и безопасной среды для людей», – подчеркнул спикер Мособлдумы.

Он также подчеркнул, что впереди большое политическое событие – выборы президента страны.

«Основная задача сегодня – это обеспечение законности кампании по президентским выборам, а также недопущение нарушений, угрожающих стабильности и общественной безопасности», – добавил Брынцалов.

Как подчеркнул спикер Мособлдумы, также предстоит работа по реализации тех задач, которые были озвучены губернатором Московской области в своем обращении к жителям.

«Они станут ориентиром в работе на ближайшую перспективу», - заключил он.