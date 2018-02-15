В воскресной школе, помимо изучения Евангелия и Ветхого Завета, ученики посещают творческие занятия по вокалу, шахматам, рисованию, лепке. Здесь также есть секция футбола.



Также дети могут записаться в музыкальный ансамбль. На втором этаже для репетиций оборудована целая студия с разнообразными музыкальными инструментами. В этом же здании находится большая библиотека. Книги оттуда берут не только ученики, но и служители монастыря.