© РИАМО
, Александр Манзюк
Вознесенская Давидова Пустынь — один из старейших мужских монастырей, расположенный в Чеховском городском округе. Здесь нет массовых потоков туристов, как, например, в Троице-Сергиевой Лавре, зато особенная тишина и обаяние, а паломники приезжают со всех уголков России.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Корреспонденты РИАМО полюбовались храмами, поднялись на колокольню, откуда открывается красивый вид на окрестности, и попробовали настоящую монастырскую кашу.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Монастырь находится в живописном месте, на берегу речки Лопасни, в окружении лесов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Он был основан в 1515 году преподобным Давидом, серпуховским чудотворцем, который построил здесь несколько деревянных храмов и первые кельи, а вокруг обители посадил липовую рощу, которая сохранилась по сей день.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Несколько лет назад монастырь отмечал 500-летие основания.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сегодня в монастырском комплексе – несколько церквей и храмов, колокольня, настоятельский и братские корпуса, четыре сохранившихся башни монастырских стен, а также хозяйственные постройки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Настоятель монастыря – игумен Сергий (Куксов). Всего в монастыре 12 насельников, они живут в скромных кельях и не выходит из монастыря без благословления.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Встает братия с первыми петухами – в 4:30, а в 7 утра начинается литургия. Кто не задействован в богослужении, выполняет послушание на улице. В 11 часов отправляются на трапезу.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Затем – вечерняя служба, трапеза в 19:30, потом правило (так называют молитву) и сон.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В обедне подают самые простые, но полезные блюда. На сырной (масленичной) неделе из трапезы исключается мясо.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На территории монастыря – 6 храмов: Знаменская церковь, собор Вознесения Господня, Никольская церковь, собор Всемилостивого Спаса, церковь Успения Пресвятой Богородицы и храм Всех Святых.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Самый красивый в монастыре – собор Всемилостивого Спаса. Внутри стены украшены старинными иконами, фресками и богатой лепниной, а огромный иконостас покрыт чистым золотом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Особая гордость монастыря – Знаменская церковь. Здесь хранятся частицы мощей наиболее почитаемых святых в православном мире: Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Иоанна Предтечи, апостола Андрея Первозванного, великомученика Пантелеимона и других угодников Божиих.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Паломники со всей России приезжают поклониться чудотворным мощам преподобного Давида и попросить о самом сокровенном.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сердце Давидовой Пустыни – большая колокольня у центрального входа. Ее высота составляет 42 метра.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Служитель монастыря в любую погоду поднимается по лестнице на самый верх и звонит в колокола.
© РИАМО
, Александр Манзюк
А по большим церковным праздникам отсюда в небо запускают фейерверки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Давидова пустынь – это целый монастырский городок, со своей пасекой, воскресной школой, мини-зоопарком и прудом с белыми лебедями.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В воскресной школе, помимо изучения Евангелия и Ветхого Завета, ученики посещают творческие занятия по вокалу, шахматам, рисованию, лепке. Здесь также есть секция футбола.
Также дети могут записаться в музыкальный ансамбль. На втором этаже для репетиций оборудована целая студия с разнообразными музыкальными инструментами. В этом же здании находится большая библиотека. Книги оттуда берут не только ученики, но и служители монастыря.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В свободное от занятий время детвора с удовольствием ходит в местный мини-зоопарк, чтобы пообщаться с животными.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Тут живут совы, фазаны, хорьки и даже лисица.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В церковной лавке прихожане покупают вкусный мед с монастырской пасеки, душистые алтайские травы, масла, свежую выпечку и молочку. Здесь также можно купить свечи, иконы, духовную литературу и диски хора Вознесенской Давидовой пустыни.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 20 км от монастыря, в селе Талеж, находится источник преподобного Давида с часовней, где верующие берут воду, которую считают целебной.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Когда-то на территории монастыря был странноприимный дом, скотный и конный двор. На данный момент часть Давидовой Пустыни находится на реставрации, пустующие здания будут перестроены под гостиницу и жилой комплекс для паломников.
В планах игумена Сергия также открыть гимназию и развивать сельское хозяйство. По его словам, помощникам здесь всегда рады, поэтому потрудиться на благо монастыря может любой желающий.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Монастырь открыт для верующих. Богослужения и исповедь проводятся каждый день.
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