РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жительница Подольска, которая подралась с пожилой консьержкой в одном из многоквартирных домов на улице Свердлова, планирует подать на обидчицу в суд, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

Инцидент произошел вечером 13 февраля в доме №34, корпус 1 на улице Свердлова в Подольске. Жительница многоквартирного дома повздорила с пожилой консьержкой. Словесный конфликт перерос в драку. Ранее дочь консьержки сообщила «РИАМО в Подольске», что жительница накинулась на пожилую женщину из-за замечаний о выгуле собаки.

«Могу сказать, что инициатором данного конфликта была не я, а причина конфликта далеко не из-за выгула собаки. В данной ситуации будет разбираться полиция. Я сняла побои и написала соответствующее заявление в полицию. Помимо этого, я планирую обратиться в суд», – сказала пострадавшая.

Она добавила, что конфликт происходил на глазах у ее дочери. Теперь девочка находится в стрессовом состоянии и боится проходить мимо консьержки.