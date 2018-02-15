РИАМО - 15 фев. Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), работающие в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском, получают надбавку к зарплате за высокую квалификацию, сообщил РИАМО в четверг заместитель генерального директора ЦАГИ - начальник комплекса управления научными проектами Игорь Ковалев.

«Ребята очень перспективные. Престиж науки возрастает, поэтому у нас сейчас уверенный рост количества поступающих к нам на работу ребят, которые учатся в МФТИ», - сказал Ковалев.

По его словам, студенты Физтеха, которые практикуются в ЦАГИ, получают прибавку к стипендии. Более того, работающие в Центральном аэрогидродинамическом институте выпускники МФТИ получают повышенную зарплату.

«Надбавка к зарплате только за то, что у них высочайшая квалификация. У нас это все даже прописано. У каждого вуза своя подготовка, а нам как раз нужны теоретики, которых готовят в МФТИ, поэтому мы их очень ценим», - подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что ЦАГИ также сотрудничает с Московским авиационным институтом (МАИ), МГТУ имени Баумана, МГТУ «Станкин» и другими вузами.