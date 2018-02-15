РИАМО - 15 фев. В общественной приемной партии «Единая Россия» в подмосковном Домодедове прошел прием у депутата Ализамана Рагимова, который обсудил с жителями проблемы с жильем, сообщается в группе «Единая Россия» в округе в соцсети «ВКонтакте».

«На прием к депутату Совета депутатов городского округа Домодедово, члену фракции партии «Единая Россия» обратились жители округа с разными вопросами. Семейная пара пришла на прием к депутату выяснить причину задержки переселения из ветхого жилья. Ализаман Рагимов взял данный вопрос на контроль и пообещал, что в ближайшее время проблема с заселением в новое жилье будет решена», - говорится в сообщении.

Жительницы села Константиново, ветеран труда, инвалид II группы, просила помочь депутата обменять старый дом и прилежащий к нему участок земли на квартиру в городском округе Домодедово. Рагимов обещал приехать с комиссией осмотреть дом и территорию.

Также к депутату обратился Заслуженный работник образования, педагог, с просьбой обменять квартиру на первом этаже на другую - этажом выше. Рагимов принял решение изучить возможность положительного ответа на запрос обратившейся. Кроме того, депутатом было принято положительное решение по вопросу оказания материальной помощи 78-летней жительнице городского округа Домодедово в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

«У людей много просьб и вопросов. Конечно, основные вопросы касаются расселения из ветхого жилого фонда городского округа Домодедово. <…> В любом случае, мы найдем возможность помочь обратившимся ко мне жителям городского округа Домодедово» - сказал Рагимов.