РИАМО - 15 фев. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку у деревни в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Московской области.

«Инспекторы эконадзора вблизи деревни Сухарево в городском округе Мытищи зафиксировали нелегальный завоз строительных отходов. В ходе совместного рейда с правоохранительными органами было арестовано четыре единицы техники: три самосвала и бульдозер», - говорится в сообщении.

Нарушители складировали мусор на территории Сухаревского песчаного карьера №2. По требованию сотрудников Минэкологии люди, которые проводили работы, не смогли предъявить разрешительные документы.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, по предварительной оценке, объем несанкционированных навалов мусора составляет более 10 тысяч кубических метров.

«Нарушителям грозит административный штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, будут проведены лабораторные исследования для определения ущерба окружающей среде. Всем материалы будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», - добавил Коган.