РИАМО - 15 фев. Глава подмосковного Домодедова Александр Двойных во время расширенного заседания Торгово-промышленной палаты округа пообещал поддерживать местных производителей, но обратил внимание на необходимость улучшений маркетинга с их стороны, сообщается в группе Общественной палаты муниципалитета в «ВКонтакте».

Расширенное заседание Торгово-промышленной палаты Домодедова прошло 12 февраля с участием Двойных, депутатов Московской областной думы Вячеславом Крымовым и Олегом Жолобовым, членов общественной палаты городского округа Денисом Кочетовым и Иваном Лаврухиным. В ходе заседания глава городского округа ответил на вопросы участников.

«В частности, председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям общественной палаты Лаврухин Иван задал вопрос относительно возможной помощи со стороны администрации и ТПП местным производителям для попадания в торговые сети. Глава городского округа обещал оказывать возможную поддержку местным производителям», — говорится в сообщении.

В то же время Двойных указал на необходимость улучшения маркетинга со стороны местных компаний и на ограниченность возможностей воздействия на торговые сети.

При этом был озвучен проект зонтичного бренда «Сделано в Домодедове», который в настоящий момент активно прорабатывается. Была обозначена концепция стационарных и передвижных торговых павильонов для местных производителей.