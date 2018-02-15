РИАМО - 15 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области рассмотрели 20 дел об административных правонарушениях по итогам недели с 5 по 11 февраля, участников строительства оштрафовали на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором с 5 по 11 февраля рассмотрено 20 дел об административных правонарушениях, по 16 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,51 миллиона рублей», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве – 14 постановлений на 1,5 миллиона рублей, два постановления на 10 тысяч рублей – за строительство без разрешения

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

«Устранение всех нарушений находится на контроле инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области», - подчеркнул Тагиев.