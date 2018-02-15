РИАМО - 15 фев. Советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева примет участие в работе международной выставки-конференции в Сочи, в своем выступлении она расскажет об особенностях развития фестивалей искусств на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы советника.

С 16 по 18 февраля в Сочи пройдет международная конференция и выставка «Кооперация. Создание уникального культурного продукта. Долгосрочное развитие культурного пространства», организованная совместно Зимним международным фестивалем искусств, Европейской ассоциацией фестивалей, министерством культуры РФ и Санкт-Петербургским международным культурным форумом.

«Советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева выступит на пленарном заседании конференции «Российская ассоциация фестивалей: время пришло?». Выступление будет посвящено особенностям развития фестивалей искусств на территории Московской области, влиянию этого процесса на повышение уровня инвестиционной привлекательности региона, расширению рекреационного ресурса и формированию положительного имиджа региона в целом», - говорится в сообщении.

В том числе Ширалиева расскажет о наиболее крупных фестивалях искусств Московской области: международном музыкальном фестивале П.И. Чайковского в Клину, фестивале Игоря Бутмана «Джаз в Горках Ленинских», театральном фестивале Сергея Безрукова «Фабрика Станиславского» и оперном фестивале «Русская опера у стен монастыря».

Кроме того, на международной выставке будет представлен масштабный стенд международного музыкального фестиваля П.И. Чайковского в Клину, планируется также развернутая медиа-презентация фестиваля на площадке конференции.

Специальными гостями конференции станут делегации Италии и Колумбии. Среди зарубежных гостей – директор Авиньонского фестиваля Бернар Фавр д’Арси, президент ассоциации театральных директоров Боснии и Герцеговины Дино Мустафич, член комитета Академии фестивалей Хуго де Гриф, а также депутаты Европарламента. На выставке будут представлены лучшие фестивальные проекты России и мира.

В ходе конференции будут обсуждать кооперацию между российскими и зарубежными культурными институтами; профессиональное музыкальное образование для особо одаренных детей, развитие регионов через активизацию фестивального движения.