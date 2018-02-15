РИАМО - 15 фев. Домодедовские общественники вошли в группу для эффективного и оперативного взаимодействия представителей общественных палат муниципального и регионального уровней в сфере образования, говорится на странице общественной палаты Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Комиссия по науке и образованию Общественной палаты Московской области создала общую группу для эффективного и оперативного взаимодействия представителей общественных палат муниципального и регионального уровней по текущей повестке в сфере образования и науки. 8 февраля на базе Московского государственного областного университета состоялось первое заседание председателей комиссий. Городской округ Домодедово представляла Светлана Абрамкина», - отмечается в сообщении.

Председатель комиссии Общественной палаты Подмосковья по науке и образованию, ректор МГОУ Павел Хроменков подвел итоги выполнения плана мероприятий комиссии в 2017 году. Был рассмотрен вопрос о взаимодействии комиссия по науке и образованию Общественной палаты Московской области с комиссиями муниципального уровня. Также была представлена группа комиссии в социальной сети «ВКонтакте», в которую можно обратиться по вопросу образования и науки.

От председателей профильных комиссий общественных палат муниципальных образований поступили предложения включить в план работы на 2018 год вопросы, связанные с реализацией госполитики в области обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, системы организации питания в образовательных учреждениях, мероприятий по анализу программ развития наукоградов в Московской области, взаимодействия с образовательным центром «Сириус», развития олимпиадного движения в Московской области и другие.