РИАМО - 15 фев. Москва готова поделиться с регионами накопленным опытом реализации имущества через электронные аукционы, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, столица на протяжении пяти лет реализует земельно-имущественные активы через электронные аукционы и накопила солидный опыт в этом направлении – от информирования участников инвестиционного рынка до организации конкурентной процедуры.

«Создание открытой, доступной и прозрачной системы электронных аукционов дает возможность участвовать в торгах самым разным приобретателям – от крупных компаний до частных лиц. Если в 2016 году для участия в электронных аукционах было подано 13 тысяч заявок, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 50% и составила 19 тысяч заявок. Москва готова делиться опытом с другими регионами, которые заинтересованы в повышении эффективности управления своими активами», - отметила Сергунина.

Увеличению конкуренции на электронных аукционах способствует не только отлаженная система проведения торгов, но и высокий уровень информирования о имеющихся предложениях, подчеркнула вице-мэр.

«Конкуренция на торгах по продаже в среднем составляет пять претендентов на лот, в 2016 году эта цифра составляла три-четыре претендента. Росту конкуренции способствует широкомасштабная работа по информированию потенциальных покупателей. Для популяризации земельно-имущественных торгов город использует максимальное количество каналов коммуникаций», - добавила заммэра.

В настоящее время для пользователя инвестиционного портала предусмотрены 20 онлайн-сервисов, воспользоваться которыми может при регистрации в личном кабинете. Пользователь может подписаться на новые торги, подать заявку для участия в роуд-шоу, заявку на ознакомление с лотовой документацией, заявку на осмотр объекта торгов и многое другое. В ближайшее время планируется запустить чат-бот.