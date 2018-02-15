РИАМО - 15 фев. Туристы и грузоперевозчики, прибывающие с юга России, могут завезти в Московский регион крайне опасного коричнево-мраморного клопа, который уничтожает плодовые и декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу и множество других культур, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По информации ведомства, в 2017 году в Абхазии и Краснодарском крае широко распространился опасный карантинный вредитель - коричнево-мраморный клоп. В Абхазии эти насекомые уничтожили более 50% урожая мандаринов и 70% - фундука.

«На территорию Москвы, Московской и Тульской областей коричнево-мраморный клоп может попасть с помощью транспортных средств, с различными грузами, с растениями (саженцами) и продуктами питания, которые местные жители и туристы привозят с юга», - говорится в сообщении.

Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу. Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами паслена черного, стеблем целозии, шпинатом, спаржей, стручками фасоли.

В общей сложности этот вид уничтожает более 100 видов растений. С поврежденных вредителем растений опадают плоды, на листьях и плодах видно характерные проколы с образованием некротических зон.

Взрослые коричнево-мраморные клопы достигают в длину 12-17 миллиметров, окраска - коричневатая или сероватая. Характерной особенностью вида является наличие светлых колечек на усиках и чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху тонком боковом крае брюшка.

В зону естественного распространения коричнево-мраморного клопа входят Китай, Япония, Корея, Тайвань, недавно вредитель также попал в США и страны Европы - Швейцарию, Германию, Францию, Италию и другие.